На Дону задержан директор «Ростовводоканала»

По предварительным данным, его подозревают в разглашении гостайны.
Евгений Юркин возглавил «Ростовводоканал» в сентябре 2023 года. Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака, в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что продажа контрольного пакета «Ростовводоканала» возобновится после смены управляющего. Прежнего отстранили, обвинив его в затягивании процедуры банкротства.