На Дону задержан директор «Ростовводоканала»

Евгений Юркин возглавил «Ростовводоканал» в сентябре 2023 года. Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака, в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.