ВСУ не смогли укомплектовать корпус для переброски сил под Харьков

Планы Вооруженных сил Украины по созданию армейского корпуса для усиления харьковского направления остались нереализованными из-за проблем с комплектованием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
«ВСУ не смогли укомплектовать армейский корпус для переброски на харьковское направление», — рассказал собеседник агентства.
Штаб формирующегося 16-го армейского корпуса недавно обнародовал перечень входящих в него подразделений. Особое внимание привлекли 57-я отдельная мотопехотная и 92-я отдельная штурмовая бригады, отметили в российских силовых структурах.
Предполагалось, что основой для создания армейского корпуса станет 92-я штурмовая бригада, однако дефицит личного состава привел к тому, что она вошла в состав корпуса лишь как одно из подразделений. Источник также добавил, что командиром 57-й мотопехотной бригады является ставленник бывшего президента Украины Петра Порошенко — полковник Евгений Солодаев.
Ранее боец ВС РФ с позывным Щука сообщил, что в ДНР создали два новых подразделения из бывших солдат ВСУ.