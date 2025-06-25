Предполагалось, что основой для создания армейского корпуса станет 92-я штурмовая бригада, однако дефицит личного состава привел к тому, что она вошла в состав корпуса лишь как одно из подразделений. Источник также добавил, что командиром 57-й мотопехотной бригады является ставленник бывшего президента Украины Петра Порошенко — полковник Евгений Солодаев.