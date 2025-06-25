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Монстр-насекомое: в Жигулёвском заповеднике обнаружили гигантскую осу-сколию

Жигулёвский государственный природный заповедник представил редкие снимки необычного насекомого — сколии-гиганта, занесённой в Красную книгу Самарской области.

Жигулёвский государственный природный заповедник представил редкие снимки необычного насекомого — сколии-гиганта, занесённой в Красную книгу Самарской области.

Это самая крупная из всех перепончатокрылых, обитающих на территории России. Однако встретить её в естественной среде — большая удача.

Больше половины своей жизни эта опасная красавица проводит под землёй.

Сколия-гигант — представитель одиночных ос. В отличие от своих социальных собратьев, таких как шершни, она не строит гнёзд и не живёт колониями. Её жизнь — это путь одиночки, полный тайн и паразитических связей.

Ежегодно, начиная с мая, взрослые осы появляются на поверхности после зимовки в виде куколок. Их лёт длится до начала сентября.

Взрослые особи питаются нектаром цветов, а вот личинки ведут куда более драматичный образ жизни. Они развиваются внутри личинок жуков-носорогов, обитающих во влажной, богатой органикой почве.

Самки сколии, проникая под землю, отыскивают ходы будущих хозяев. Найдя подходящую «жертву», они парализуют личинку жука точным уколом жала в грудной нервный узел и откладывают в неё единственное яйцо.

Личинка сколии, вылупившись, питается живым «припасом», полностью выедая его изнутри. После этого она сплетает воздушный кокон и готовится к зимней спячке.

Особенно интересно выглядят различия между самцами и самками. У самок голова крупнее и окрашена в яркий оранжевый цвет — это позволяет легко определить пол насекомого на фотографиях.

Сколии редко летают. Чаще всего они передвигаются по земле, предпочитая быть незаметными. На поверхность выходят лишь для питания и размножения, всё остальное время оставаясь невидимыми обитателями почвенного мира.

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