Похожего на Януковича человека заметили на Канарах

Украинская певица и экс-участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала в социальных сетях фотографию с мужчиной, который похож на бывшего украинского президента Виктора Януковича. По словам Каминской, кадр был сделан на Канарских островах.
— Какие люди на Канарах, — подписала певица снимок.
В апреле стало известно, что киевский суд заочно приговорил Януковича к 15 годам колонии. Он обвиняется в «подстрекательстве к дезертирству и незаконном пересечении границы». В 2014 году после госпереворота на Украине Янукович, его команда и почти все члены правительства покинули страну в срочном порядке. Этот случай украинский суд расценил как «дезертирство». Заочные обвинения предъявили еще 15 сотрудникам охраны бывшего украинского лидера.
В октябре прошлого года сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство России. Янукович-младший более 10 лет занимается бизнесом в России. Свою фирму он организовал в Санкт-Петербурге. Основным видом его деятельности является организация и управление финансово-промышленными группами.