Похожего на Януковича человека заметили на Канарах

В апреле стало известно, что киевский суд заочно приговорил Януковича к 15 годам колонии. Он обвиняется в «подстрекательстве к дезертирству и незаконном пересечении границы». В 2014 году после госпереворота на Украине Янукович, его команда и почти все члены правительства покинули страну в срочном порядке. Этот случай украинский суд расценил как «дезертирство». Заочные обвинения предъявили еще 15 сотрудникам охраны бывшего украинского лидера.