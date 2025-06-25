Полицейские вернули прикамцу украденный велосипед

Установлено, что фигурант был в Полазне в гостях у знакомой и выпивал с ней. Когда алкоголь закончился, гость решил сходить в магазин. В подъезде добрянец заметил велосипед, не закрепленный противоугонным тросом. Он решил воспользоваться транспортным средством, взял велосипед и поехал на нем в магазин. По дороге злоумышленник продал похищенное имущество прохожему за 2500 рублей, а деньги потратил на покупку спиртного.