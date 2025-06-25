Полицейские вернули прикамцу украденный велосипед

В дежурную часть полиции в Добрянке обратился 41-летний житель пос. Полазна с заявлением о краже велосипеда стоимостью 15 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что хранил велосипед в подъезде.
Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Это ранее судимый за имущественные преступления 39-летний житель Добрянского муниципального округа, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что фигурант был в Полазне в гостях у знакомой и выпивал с ней. Когда алкоголь закончился, гость решил сходить в магазин. В подъезде добрянец заметил велосипед, не закрепленный противоугонным тросом. Он решил воспользоваться транспортным средством, взял велосипед и поехал на нем в магазин. По дороге злоумышленник продал похищенное имущество прохожему за 2500 рублей, а деньги потратил на покупку спиртного.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Велосипед полицейские нашли и вернули владельцу.