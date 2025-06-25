Богомаз озвучил сумму программы восстановления Брянской области

Для реализации комплексной программы восстановления Брянской области после ущерба, нанесенного действиями ВСУ, сегодня потребуется около 40 миллиардов рублей. Именно такая сумма заложена на реализацию необходимых мероприятий. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор региона Александр Богомаз.
В конце мая президент России поручил Минэку и администрации президента в кратчайшие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.
Как отметил Александр Богомаз, эта программа разработана, и власти региона постоянно плотно работают над ее реализацией с федеральными министерствами, согласовывают предложения, исходящие от руководства области.
«Сегодня объем программ — в пределах 40 миллиардов рублей», — сказал Богомаз.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Курскую область с рабочим визитом по поручению президента России Владимира Путина для оценки объемов восстановления региона.
Позже секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что КНДР направит тысячу саперов и пять тысяч военных строителей в Россию для восстановления Курской области. Глава государства Ким Чен Ын уже принял соответствующее решение.