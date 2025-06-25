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Богомаз озвучил сумму программы восстановления Брянской области

Богомаз: программа восстановления Брянской области составляет 40 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Для реализации комплексной программы восстановления Брянской области после ущерба, нанесенного действиями ВСУ, сегодня потребуется около 40 миллиардов рублей. Именно такая сумма заложена на реализацию необходимых мероприятий. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В конце мая президент России поручил Минэку и администрации президента в кратчайшие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.

Как отметил Александр Богомаз, эта программа разработана, и власти региона постоянно плотно работают над ее реализацией с федеральными министерствами, согласовывают предложения, исходящие от руководства области.

«Сегодня объем программ — в пределах 40 миллиардов рублей», — сказал Богомаз.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Курскую область с рабочим визитом по поручению президента России Владимира Путина для оценки объемов восстановления региона.

Позже секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что КНДР направит тысячу саперов и пять тысяч военных строителей в Россию для восстановления Курской области. Глава государства Ким Чен Ын уже принял соответствующее решение.

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