Богомаз озвучил сумму программы восстановления Брянской области

Для реализации комплексной программы восстановления Брянской области после ущерба, нанесенного действиями ВСУ, сегодня потребуется около 40 миллиардов рублей. Именно такая сумма заложена на реализацию необходимых мероприятий. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор региона Александр Богомаз.