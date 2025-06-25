«Усиление юго-западного ветра с порывами 15−20 м/с». МЧС предупредило белорусов о сильном ветре 25 июня

В Беларуси возросли риски падения деревьев и обрыва ЛЭП из-за неблагоприятного прогноза погоды на среду, 25 июня, сообщили в пресс-службе МЧС.
Так, на 25 июня, по западу Беларуси прогнозируется усиление ветра юго-западного вектора, его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду.
В МЧС предупредили, что сильный ветер может привести к обрыву линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения, в том числе отключению подстанций, возможно обрушение слабо укрепленных конструкций и крыш, падение деревьев.
Также и в Белгидромете сказали, что утром и днем на большей части Беларуси пройдут дожди, в некоторых районах — грозы. Днем максимальные температуры будут около +16 — +22 градусов, но в южных регионах даже и +25 тепла.
Тем временем сотрудники МЧС приехали из-за прыгавшей на батуте собаки в Витебске.