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«Усиление юго-западного ветра с порывами 15−20 м/с». МЧС предупредило белорусов о сильном ветре 25 июня

МЧС предупредило о риске падения деревьев из-за ветра 20 м/с в среду 25 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси возросли риски падения деревьев и обрыва ЛЭП из-за неблагоприятного прогноза погоды на среду, 25 июня, сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, на 25 июня, по западу Беларуси прогнозируется усиление ветра юго-западного вектора, его порывы будут достигать 15 — 20 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что сильный ветер может привести к обрыву линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения, в том числе отключению подстанций, возможно обрушение слабо укрепленных конструкций и крыш, падение деревьев.

Также и в Белгидромете сказали, что утром и днем на большей части Беларуси пройдут дожди, в некоторых районах — грозы. Днем максимальные температуры будут около +16 — +22 градусов, но в южных регионах даже и +25 тепла.

Тем временем сотрудники МЧС приехали из-за прыгавшей на батуте собаки в Витебске.