«Челси» уверенно победил «Эсперанс» и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира

Последним победителем турнира оказался «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы в 2023 году. В тот год они стали 10 командой в истории, кто оформил «золотой хет-трик» — победа за один сезон в национальном чемпионате, кубке страны и континентальном турнире.