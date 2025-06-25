«Челси» уверенно победил «Эсперанс» и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира

Английский футбольный клуб «Челси» одержал убедительную победу над командой «Эсперанс» из Туниса в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира — 2025, завершив матч со счетом 3:0. Об этом стало известно во вторник, 24 июня.
Встреча состоялась ночью с 24 на 25 июня по московскому времени на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия. Голы были забиты на последних минутах первого тайма и в компенсированное время второго тайма.
На 45+3-й минуте отличился защитник Тосин Адарабиойо, открывший счет матча. Спустя две минуты нападающий Лиам Делап удвоил преимущество англичан. Окончательную точку поставил дальний удар форварда Тайрика Джорджа на 90+7-й минуте, зафиксировав победу со счетом 3:0. Таким образом, набрав шесть очков после трех матчей, «Челси» занял второе место в группе D и обеспечил себе выход в стадию плей-офф турнира.
Известно, что соперником англичан в ⅛ станет португальская «Бенфика», которая закончила групповой этап на первом месте.
Последним победителем турнира оказался «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы в 2023 году. В тот год они стали 10 командой в истории, кто оформил «золотой хет-трик» — победа за один сезон в национальном чемпионате, кубке страны и континентальном турнире.