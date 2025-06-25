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NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада об ударах по Ирану

Предварительный доклад, в котором военные эксперты провели оценку результатов ударов США по иранским ядерным объектам, сорвал триумф, на который глава Белого дома Дональд Трамп надеялся на саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщает газета New York Times.

Предварительный доклад, в котором военные эксперты провели оценку результатов ударов США по иранским ядерным объектам, сорвал триумф, на который глава Белого дома Дональд Трамп надеялся на саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщает газета New York Times.

— Выводы доклада, хотя и предварительные, были особенно разрушительными, потому что они были сделаны в Пентагоне, который нанес удары, и пришли к выводу, что военные действия отбросили ядерную программу Ирана всего на несколько месяцев назад, — говорится в материале издания.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что США больше не будут задействовать своих военных для помощи его стране в конфликте с Ираном.

В свою очередь генерал-лейтенант Эяль Замир, который является начальником генштаба ЦАХАЛ, заявил, что израильская военная кампания против Ирана еще «не завершена». По его словам, в будущем начнется ее новая фаза, но сейчас армия сконцентрирована на возвращении к боевым действиям в секторе Газа.

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