NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада об ударах по Ирану

— Выводы доклада, хотя и предварительные, были особенно разрушительными, потому что они были сделаны в Пентагоне, который нанес удары, и пришли к выводу, что военные действия отбросили ядерную программу Ирана всего на несколько месяцев назад, — говорится в материале издания.