Семь беспилотников сбили в Ростовской области в ночь на 25 июня

В Ростовской области дежурные средства ПВО были перехвачены и уничтожены семь беспилотников. Это произошло в период с 22:45 вторника, 24 июня, до 05:40 среды, 25 июня. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего за ночь по стране было уничтожено 18 дронов самолетного типа. Четыре сбили над Республикой Крым, по два — над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря. Еще один дрон уничтожили в Брянской области.
Как сообщил Юрий Слюсарь, из-за воздушной атаки в Азове обломками беспилотника была посечена кровля склада в порту. Также повреждения получили окна и крыша здания предприятия. А поблизости загорелся камыш. В Таганроге пострадало здание спорткомплекса «Авангард», загорелась кровля здания на стадионе «Форте Арена». Повреждено остекление в лицее и двух многоквартирных домах.