ВСУ использовали токсичные вещества против мирных жителей в Дзержинске

Украинские военные применили беспилотник для атаки на мирных жителей в городе Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республики. Как рассказал РИА Новости один из пострадавших, после сброса боеприпаса у людей появились серьёзные ожоги.
«Она (тяжелый украинский БПЛА “Баба-яга”) подлетела второй раз и сбросила что-то, я думаю, химическое. Спустя три-четыре дня у нас началось сильное раздражение глаз, руки покрылись ожогами. Мы спускались в подвал к врачу, который осмотрел меня и сказал, что это химический ожог — мазать ничем нельзя. Он дал мне специальное лекарство», — сообщил беженец.
Ещё одна жительница Дзержинска отметила, что удар был нанесён целенаправленно — сброшенный боеприпас попал точно в трубу печи, рядом с которой находились жители. В результате дом загорелся, и люди едва успели эвакуироваться, забрав лишь документы.
«Дом загорелся моментально. Успели только паспорта сохранить», — сказала она.
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