Хорошее время для запуска солнечных батарей: Где в Кишиневе не будет электричества — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщил о временном отключении по следующим адресам:
Ботаника:
Гренобле, 149a, 149A, 149/1, 159A, 161A — с 08:50 до 13:00.
Куза-Водэ, 18, 18/1, 20, 20j, 20/1, 20/2, 20/5, Дачия, 28/3, Траян, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/3, 7/1, 7/2 — с 13:00 до 16:00.
Буюканы:
Гиочеилор, 1, Примэверий, 25, Шт. Няга, 1, 3, 5, 7, В. Лупу, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, В. Белинского, 1/1, 2A, 2B, 2/2, ⅖, 6−10, 10A, 10/1, 12A, 14A, 14V, 16, 16A, 18, 18/3, 18/4, 20 — с 09:00 до 12:00.
Центр:
Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
Албишоара, 8 — с 09:30 до 16:15.
Чеканы:
Д. Рошие, 2, 10, Флорэрий, 43, 1, пер. Флорэрий, 8/1, В. -луй-Водэ, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 17F, 17G, 17I, 17J, 17K, 17L, 17M, 17T, 17Ț, 17U, 17V, 17Z, 18−28, 30/1, 19 — с 08:40 до 14:00.
Узинелор, 201/1, 201/10, 201/11, 203, 205/6, 209/1, 209/4, 210 — с 09:00 до 16:00.
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