В Роспотребнадзоре рассказали о пользе перепелиных яиц

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомства.
Перепелиные яйца становятся все более популярными благодаря своим гипоаллергенным свойствам. Их рекомендуют добавлять в рацион детей, так как они редко вызывают аллергические реакции.
Эти яйца также полезны для здоровья щитовидной железы благодаря высокому содержанию селена, который положительно влияет на функционирование этого органа.
Кроме того, перепелиные яйца богаты холином — важным веществом для работы мозга, способствующим улучшению концентрации, памяти и настроения.
Из-за своего небольшого размера перепелиные яйца часто используют для украшения различных блюд.
При покупке перепелиных яиц важно обращать внимание на срок годности и условия хранения, чтобы гарантировать их свежесть и безопасность.
Ранее эксперты рассказывали о пользе салата чука.