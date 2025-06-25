В центр Омска перекрывают для транспорта из-за Дня молодежи

С сегодняшнего дня по понедельник — с 25 по 30 июня — в центральной части Омска будут действовать временные дорожные знаки. Транспортные потоки перенаправят в связи с празднованием Дня молодежи. Об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.
С 10:00 25 июня до 10:00 29 июня закроют движение:
— по улице Ленина (от ул. Интернациональной до ул. Партизанской, включая Соборную площадь),
— по улице Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина, включая площадь Победы).
Маршруты общественного транспорта тоже изменятся. Автобусы № 25, 77 и укороченные рейсы № 64 направятся до остановки «Дом Туриста» с разворотом по Комсомольскому мосту. № 28, 34, 62, 73, 94 также изменят схемы движения с организацией временных остановок.
«Троллейбусы № 8 в направлении мкрн “Московка-2” с улицы Красный Путь пойдут по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса с правым поворотом на Ленинградскую площадь, исключая посадку и высадку пассажиров на ООТ “Магазин “Жемчужина”, с левым поворотом на улицу Ленина. Далее — по утвержденной схеме”, — говорится в сообщении.
Фото: admomsk.gosuslugi.ru
Дополнительные ограничения введут с 10:00 29 июня до 7:00 30 июня на участке улицы Ленина от площади Победы до ул. Партизанской. В этот период автобусы № 25 и 73 и троллейбус № 8 последуют по временным схемам с объездом закрытого участка.
Подробные схемы движения всех измененных маршрутов опубликованы на сайте мэрии.
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