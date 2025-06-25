В центр Омска перекрывают для транспорта из-за Дня молодежи

С сегодняшнего дня по понедельник — с 25 по 30 июня — в центральной части Омска будут действовать временные дорожные знаки. Транспортные потоки перенаправят в связи с празднованием Дня молодежи. Об этом сообщили в департаменте транспорта горадминистрации.