5 причин, почему укус комара может быть смертельно опасен, и что делать, если всё распухло

Большинство комариных укусов проходят сами собой, но иногда организм подаёт сигналы тревоги. Если место укуса распухло больше чем на пять сантиметров в диаметре, появилась температура или общее недомогание, — это повод для срочного визита к врачу. Особенно опасны отёки в области лица и шеи — они могут нарушить дыхание. Нагноение укуса тоже требует медицинской помощи. Если из ранки появился гной, кожа вокруг стала горячей и болезненной, а от места укуса пошли красные полоски — это признаки серьёзной бактериальной инфекции. Без антибиотиков тут не обойтись.