Российские школьники определились с подарками на выпускной: большинство хочет деньги или путешествие

Родители в выборе сценария праздника более сдержанны: только 16% готовы отпустить детей на вечеринку с друзьями и 22% пока не определились с форматом. Но тем не менее старшее поколение старается прислушиваться к пожеланиям детей: почти треть родителей (33%) считает главным, чтобы праздник соответствовал желаниям самого выпускника.