Life.ru узнал, сколько тысяч россияне тратят на еду в неделю

Что касается расходов на продукты, треть россиян заявила, что может собрать продуктовую корзину на неделю, уложившись в сумму от 2000 до 3000 рублей. Для 24% респондентов оптимальный размер трат составляет 5000 рублей, в то время как четверть опрошенных тратит на еду до 7000 рублей. Однако 10% удаётся существенно сократить расходы, не превышая 2000 рублей. Покупка продуктов в супермаркетах остаётся наиболее популярной — 80% респондентов предпочитают этот способ. 16% заказывают продукты на дом, а 3% выбирают готовую еду из сервисов доставки.