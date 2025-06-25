«Кот в мешке»: Врач рассказала, как на этапе покупки понять, что черешня будет червивая

Черешня — это, по сути, «кот в мешке», так как на 100% заранее определить в момент покупки, будет ли черешня червивой, достаточно сложно. Дело в том, что развитие гельминтов в черешне может произойти уже дома или по дороге домой. На рынке могут показать образец ягоды на разрезе совершенно без обсеменения.
Марият Мухина.
Врач-диетолог, инфекционист.
Эксперт уточнила, что основным вредителем является японская плодовая муха Drosophila suzukii, которая откладывает яйца внутрь плодов. При тёплой погоде развитие личинок занимает около суток, а весь цикл от яйца до взрослой мухи завершается за 3−5 дней. В прохладных условиях этот процесс может растянуться до 7−10 дней.
«Самый главный контроль за этими вредителями — это применение различных методов, включая соблюдение санитарных норм хранения и транспортировки, использование ловушек и, при необходимости, применение пестицидов. Тем не менее есть всё-таки несколько рекомендаций, которые могут помочь вам минимизировать риск покупки некачественного продукта», — отмечает специалист.
Покупателям стоит обращать внимание на внешний вид ягод: они должны быть упругими, гладкими и без повреждений. Трещины и пятна могут указывать на присутствие насекомых или грибков. Запах также подскажет о свежести: здоровая черешня обладает сладким ароматом, а кислый или гнилостный запах может свидетельствовать о том, что плоды уже несвежие и потенциально могут быть червивыми.
Выбор черешни на рынке зачастую связан с доверием к продавцу и поставщику. Многие покупатели предпочитают проверенных производителей, у которых всегда можно уточнить детали. Неслучайно люди стараются иметь своих мясников, своих поставщиков зелени и фруктов, к которым доверие формируется годами, считает собеседница Life.ru.
«Наконец, перед употреблением черешни всегда тщательно мойте плоды. Это не только поможет убрать остатки пестицидов, но и уменьшит вероятность наличия паразитов», — заключила врач.
А ранее Life.ru рассказал, почему нельзя есть ягоды и фрукты с плесенью, даже если срезать всё «лишнее». В испорченных продуктах образуются микотоксины, например афлатоксин. Это ядовитое вещество, выделяемое плесневыми грибами. Токсины не уничтожаются ни термической обработкой, ни вымачиванием, ни промыванием. Попадая в организм, они в первую очередь поражают печень, так как именно она нейтрализует вредные вещества.