«Кот в мешке»: Врач рассказала, как на этапе покупки понять, что черешня будет червивая

А ранее Life.ru рассказал, почему нельзя есть ягоды и фрукты с плесенью, даже если срезать всё «лишнее». В испорченных продуктах образуются микотоксины, например афлатоксин. Это ядовитое вещество, выделяемое плесневыми грибами. Токсины не уничтожаются ни термической обработкой, ни вымачиванием, ни промыванием. Попадая в организм, они в первую очередь поражают печень, так как именно она нейтрализует вредные вещества.