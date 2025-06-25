55 лет назад на могиле Сталина у Кремлевской стены установили памятник с его бюстом

А на излете Перестройки, когда руководящая роль КПСС была упразднена, а некрополь у Кремля остался, поэт Игорь Тальков спел: «Стоп, думаю себе, что-то тут не так, культ развенчан, а тиран спит в земле святой, и в святой земле лежат палачи и гады рядом с теми, кто раздавлен был под их пятой… Перестроились, ублюдки, во мгновенье ока, и пока они у трона, грош цена всем нам».