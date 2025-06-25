Израильско-американские атаки не нанесли иранской ядерной сфере фатального урона

Весьма вероятно, что обогащенный уран хранился в виде гексафторида урана, при нормальных условиях имеющего вид летучих, химически активных и исключительно токсичных кристаллов. Даже если представить, что бомба сдетонировала прямо на их складе и распылила гексафторид по всему помещению, смешав с пылью и грунтом, заставив вступить в реакцию с водой, — то даже в этом случае уран никуда не денется, а его изотопный состав не изменится. Его можно будет извлечь из окружающей среды химическими методами, обработав грунт и обломки, а то и вовсе собрать с пола в совок. Так же неизвестно, хранился ли в Исфаханском ядерном центре весь ядерный материал, или его успели вывезти в секретное место. Обогащенный уран же очень сильно ускорит возможный проект по созданию оружия.