Пользоваться маткапиталом в Приморье станет проще

Напомним, что Приморский край с 2023 года участвует в пилотной программе поддержки семей с тремя и более детьми при погашении ипотеки. Получить выплату можно, если третий или последующий ребенок родился с 1 января 2023 по 31 декабря 2026 года. Общая сумма поддержки — до 1 млн рублей. При этом жилье должно находиться в Приморье, а договор по ипотеке заключен не позднее 1 июля 2027 года.