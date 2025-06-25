Пользоваться маткапиталом в Приморье станет проще

По словам председателя краевого парламента Антона Волошко, теперь семьи могут распоряжаться средствами регионального материнского капитала сразу после рождения второго ребенка. Ранее это разрешалось только спустя год после пополнения в семье, за исключением ипотеки, дошкольного образования и приобретения товаров и услуг для детей с инвалидностью.
Кроме того, семьям предоставлена возможность получить оставшиеся средства маткапитала в виде единовременной выплаты, если сумма не превышает 10 тысяч рублей. «Не устаю повторять, что работа по корректировке законодательства всегда продиктована запросом людей, и это яркий тому пример», — отметил Антон Волошко.
Также скорректирован порядок предоставления выплат на погашение ипотеки для многодетных семей. Если ранее региональная часть (550 тысяч рублей) направлялась через АО «ДОМ.РФ», то теперь эту помощь можно будет оформить в органах соцзащиты Приморья. Нововведение вступит в силу со второй декады июля. Федеральная часть (450 тысяч рублей) по-прежнему будет предоставляться через «ДОМ.РФ».
По словам председателя комитета по социальной политике Игоря Чемериса, изменения необходимы для ускорения выплат. Ранее семьи жаловались на задержки из-за новых требований по размещению средств на счетах. Теперь механизм упростили, чтобы помощь доходила быстрее.
«В адрес краевого парламента были обращения от многодетных семей по поводу того, что некоторое время они не могли получить выплату. Губернатор края предложил принять данный краевой закон, по которому федеральную часть семья получит через “ДОМ.РФ”, а региональную из краевого бюджета через Приморский центр социального обслуживания. Правильная и своевременная мера», — добавил народный избранник.
Напомним, что Приморский край с 2023 года участвует в пилотной программе поддержки семей с тремя и более детьми при погашении ипотеки. Получить выплату можно, если третий или последующий ребенок родился с 1 января 2023 по 31 декабря 2026 года. Общая сумма поддержки — до 1 млн рублей. При этом жилье должно находиться в Приморье, а договор по ипотеке заключен не позднее 1 июля 2027 года.