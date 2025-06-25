Ответ Лабубу: Сергей Жуков выпустит аналог игрушек, которые свели с ума молодёжь во всём мире

Игрушка Лабубу была создана гонконгским иллюстратором Ка-Сингом Лунгом и впервые представлена в его серии рассказов «Монстры». Эти плюшевые игрушки сейчас на пике популярности у детей. Однако тренд вызывает обеспокоенность у психологов, которые советуют родителям воздержаться от приобретения жутких зубастых существ. В связи с этим Роскачество инициировало закупку партии Лабубу для проведения тщательной проверки их безопасности. Примечательно, что монстрики популярны не только у детей, но и у взрослых, среди которых даже знаменитости.