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Ответ Лабубу: Сергей Жуков выпустит аналог игрушек, которые свели с ума молодёжь во всём мире

Фронтмен «Руки Вверх!» Сергей Жуков готовится дать российский ответ популярным китайским игрушкам Лабубу. Его амбициозный проект подразумевает запуск в производство игрушек «Бабайка» и создание кинофильма о них. Референт игрушек выглядит довольно мило и плюшево — совсем не как монстр, передаёт SHOT.

По информации телеграм-канала, Жуков планирует выпускать «Бабаек» как интеллектуальные игрушки, функционирующие на основе ИИ. Если инициатива наберёт обороты, музыкант планирует развернуть полноценную киновселенную своих героев. В этом начинании его партнёром выступит режиссёр Алексей Учитель.

Игрушка Лабубу была создана гонконгским иллюстратором Ка-Сингом Лунгом и впервые представлена в его серии рассказов «Монстры». Эти плюшевые игрушки сейчас на пике популярности у детей. Однако тренд вызывает обеспокоенность у психологов, которые советуют родителям воздержаться от приобретения жутких зубастых существ. В связи с этим Роскачество инициировало закупку партии Лабубу для проведения тщательной проверки их безопасности. Примечательно, что монстрики популярны не только у детей, но и у взрослых, среди которых даже знаменитости.