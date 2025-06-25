Шторм накрыл Землю: прогноз магнитных бурь на 26 июня 2025

По данным ученых, геомагнитный шторм 25−26 июня еще несколько дней будет негативно влиять на магнитосферу Земли и лишь к 29 июня обстановка вновь не станет спокойной. В следующем месяце, по прогнозам специалистов, магнитные бури ожидаются 10−11 и 22−23 числа. Кроме того, повышенная геомагнитная активность прогнозируется на 7, 12, 13 и 21 июля.