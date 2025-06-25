Выпускник из Нижнего Новгорода пересдал ЕГЭ благодаря Екатерине Мизулиной

По ее словам, парень столкнулся с серьезной проблемой во время сдачи единого государственного экзамена по информатике. Ученик сообщил, что в течение сорока минут у него не запускалась необходимая компьютерная программа, несмотря на неоднократные обращения к организаторам экзамена. Однако проблема осталась нерешенной, и выпускник не смог завершить работу вовремя.