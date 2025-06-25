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Выпускник из Нижнего Новгорода пересдал ЕГЭ благодаря Екатерине Мизулиной

Выпускник школы из Нижнего Новгорода получил возможность пересдать ЕГЭ благодаря главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом она рассказала во вторник, 24 июня.

Выпускник школы из Нижнего Новгорода получил возможность пересдать ЕГЭ благодаря главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом она рассказала во вторник, 24 июня.

По ее словам, парень столкнулся с серьезной проблемой во время сдачи единого государственного экзамена по информатике. Ученик сообщил, что в течение сорока минут у него не запускалась необходимая компьютерная программа, несмотря на неоднократные обращения к организаторам экзамена. Однако проблема осталась нерешенной, и выпускник не смог завершить работу вовремя.

Обратившись за поддержкой к главе Лиги безопасного интернета, ученик описал свою ситуацию. Мизулина подчеркнула, что подростка своевременно не проинформировали о возможности сдать экзамен повторно в резервный день. По ее инициативе была инициирована специальная проверка в Рособрнадзоре, по итогам которой студент получил право на повторную попытку сдачи экзамена.

— Факт нарушения порядка проведения ЕГЭ был подтвержден. Результат ученика был аннулирован, ему была предоставлена возможность снова сдать экзамен в резервный день, — заявила она в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускницу школы № 1514 Надежду Яшмолкину. Девочка набрала 400 баллов ЕГЭ по четырем предметам.

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