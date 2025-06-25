Россиянам рассказали, как повысить сумму пенсионных баллов

При недостатке пенсионных баллов можно воспользоваться механизмом добровольного страхования. Об этом рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.
По словам эксперта, для этого граждане могут заключить договор с Пенсионным фондом РФ и вносить дополнительные платежи — впоследствии они превратятся в баллы.
Экономист отметила, что в стране есть определенные ограничения по минимальному и максимальному ежегодному взносу: так, максимально можно приобрести стаж 7,5 года. Исключение составляют самозанятые — им можно купить 15 лет стажа.
— Отсрочка пенсии на 1−5 лет активирует премиальные коэффициенты, которые могут увеличить базовую часть на 5−40 процентов, а страховую — на 7−70 процентов. Каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста приносит существенную прибавку к будущим выплатам, — заявила Надежда Капустина в разговоре с Lenta.ru.
Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что многие граждане, не устроенные официально или имеющие перерывы в стаже, интересуются возможностью докупить недостающие баллы. Их действительно можно приобрести, уплачивая страховые взносы в добровольном порядке. Парламентарий сообщил, как правильно формировать пенсионные баллы.
Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что некоторые категории граждан России имеют право на две пенсии. При этом по общему правилу получать две пенсии одновременно нельзя.