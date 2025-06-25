Россиянам рассказали, как повысить сумму пенсионных баллов

— Отсрочка пенсии на 1−5 лет активирует премиальные коэффициенты, которые могут увеличить базовую часть на 5−40 процентов, а страховую — на 7−70 процентов. Каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста приносит существенную прибавку к будущим выплатам, — заявила Надежда Капустина в разговоре с Lenta.ru.