ВТБ: мошенники под видом работодателей выманивают деньги у сотрудников

«Через несколько дней “руководитель” срочно просит помочь — перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют еще деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты», — предупреждают в ВТБ.