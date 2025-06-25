Самый быстрорастущий город Турции: как выглядит сегодня любимая российскими туристами Анталья

Туристический сезон в Турции набирает обороты. Корреспондент «МК в Казани» находится в Анталье — одном из самых крупных и быстрорастущих городов Турецкой Республики. Анталья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря. Его история насчитывает более двух тысяч лет. Город основан по приказу пергамского царя Аттала II в 159 году до н.э. Позже регион был частью Римской, затем Византийской империй, в 13 веке был завоеван сельджуками, спустя два века стал частью Османской империи, после вошёл в состав Турецкой Республики. Сегодня Анталья пятый по численности населения город Турции (более 2,5 млн человек). С начала века число жителей города увеличилось кратно. Виды Антальи, запечатлённые корреспондентом «МК в Казани», — в нашей фотогалерее.