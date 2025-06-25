В Самаре потеплеет до +27°C, но только в июле, если верить синоптикам

Сезон дождей и прохлады уверенно обосновался в Самарской области.
Лето, казалось, замедлило свой бег — вместо зноя в окнах часто мелькают серые тучи, а вместо солнца — нежданные порывы ветра и грозы.
Но как долго ещё нам носить зонтики и прятаться от ливней? По данным долгосрочного прогноза «Яндекс. Погоды», потепление начнёт набирать силу к середине июля.
Синоптики обещают, что устойчивый столбик термометра на уровне +25…+26°C может установиться уже с 13 июля. А спустя три дня, 16 июля, воздух прогреется до +27°C — почти рекордных отметок для региона.
Однако радость от тепла не будет полной: дожди, судя по всему, не собираются покидать наш регион. Напротив, июль может удивить погодными аномалиями — осадки обещают быть частыми и интенсивными.
Так что пока стоит запастись терпением и водонепроницаемой одеждой. Метеорологи предупреждают: до конца июня сохранится вероятность гроз, и даже самое яркое солнце пока будет лишь кратким гостем среди плотного облачного покрова.
Может быть, природа всё-таки передумает и подарит нам несколько тёплых, безоблачных дней раньше? Остаётся только надеяться и следить за прогнозами.
Подпишись на телеграм-канал «МК в Самаре» и наш канал в Дзене — там самые интересные новости Самары и региона.