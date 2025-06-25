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Владелец «Акрона» Морозов: Дзюба сказал, что может уйти из футбола через сезон

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов поделился информацией о возможно будущем Артема Дзюбы.

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов поделился информацией о возможно будущем Артема Дзюбы. Об этом сообщает Odds.ru.

Бизнесмен рассказал, что в личной беседе знаменитый нападающий признался, что может завершить свою карьеру по окончанию следующего сезона. Тем не менее, Морозов считает, что у Дзюбы отличная мотивация — он может стать лучшим бомбардиром «Акрона».

Напомним, что нападающий Артем Дзюба стал играть за красно-черных в прошлом сезоне. Недавно форварду удалось побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную, а позже — и рекорд легенды «Локомотива» Лоськова по результативным действиям в РПЛ.

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