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Врачи в Москве устранили ребенку сложную аномалию легкого

Спасти девочку с врожденной аномалией — кистозно-аденоматозной мальформацией легкого — удалось врачам Российской детской клинической больницы Минздрава.

Спасти девочку с врожденной аномалией — кистозно-аденоматозной мальформацией легкого — удалось врачам Российской детской клинической больницы Минздрава.

Как стало известно «МК», пациенткой оказалась жительница Камчатского края. Всю жизнь она страдала от воспалений легких. В 13 лет в плевральной полости скопилась жидкость, что мешало ей дышать.

В ходе диагностики был выявлен порок развития: часть легкого полностью заняли кисты, что мешало самостоятельно дышать. Чтобы определить местонахождение пораженных тканей, впервые была применена технология флуоресцентной визуализации с введением с помощью ингалятора контрастного вещества. После этого пораженная часть легкого была удалена.