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Марсоход сделал снимки «паутины», доказывающие, что на Марсе была вода

Пока ученые не могут понять, почему вода испарилась с Марса.

Марсоход NASA Curiosity сделал фотографии «паутины» на Красной планете, которые доказывают, что проточная вода там все-таки была, пишет New York Post.

Исследователи пришли к подобному выводу, изучив структуру коробчатого хребта, который в некоторых местах достигает 12 миль (19,3 км), отмечает издание.

«На Красной планете когда-то были реки, озера и, возможно, океан. Хотя ученые не уверены, почему его вода в итоге высохла, и планета превратилась в холодную пустыню, которой она является сегодня», — приводятся в публикации слова представителя NASA.

Кроме того, наличие на планете когда-то воды подтверждают и минералы, накопленные в трещинах хребтов. Эти хребты и получили название «паутина» из-за схожести рисунка с реальной паутиной.

«Узор простирается на многие километры горы Шарпа, высота которой составляет три мили (4,8 км), она тоже изучается», — говорится в материале.

При исследовании планеты марсоход использовал роботизированную руку, чтобы взять образцы для изучения, ученые будут пытаться найти в них органические молекулы, подытожил автор материала.

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