Марсоход сделал снимки «паутины», доказывающие, что на Марсе была вода

Марсоход NASA Curiosity сделал фотографии «паутины» на Красной планете, которые доказывают, что проточная вода там все-таки была, пишет New York Post.
Исследователи пришли к подобному выводу, изучив структуру коробчатого хребта, который в некоторых местах достигает 12 миль (19,3 км), отмечает издание.
«На Красной планете когда-то были реки, озера и, возможно, океан. Хотя ученые не уверены, почему его вода в итоге высохла, и планета превратилась в холодную пустыню, которой она является сегодня», — приводятся в публикации слова представителя NASA.
Кроме того, наличие на планете когда-то воды подтверждают и минералы, накопленные в трещинах хребтов. Эти хребты и получили название «паутина» из-за схожести рисунка с реальной паутиной.
«Узор простирается на многие километры горы Шарпа, высота которой составляет три мили (4,8 км), она тоже изучается», — говорится в материале.
При исследовании планеты марсоход использовал роботизированную руку, чтобы взять образцы для изучения, ученые будут пытаться найти в них органические молекулы, подытожил автор материала.
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