«Ъ»: выпускникам-медикам могут запретить работать без стажа в госклиниках

Минздрав РФ предложил не допускать к работе выпускников-медиков, у которых нет полученного в государственных медучреждениях трехлетнего стажа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По ее информации, министерство изменило свой законопроект, касающийся системы возмещения затрат государства на обучение студентов медицинских образовательных учреждений.
«Ранее Минздрав хотел, чтобы выпускники вузов и колледжей минимум три года работали в государственных медучреждениях, а при отказе в двукратном размере возмещали бюджету затраты на образование. Теперь ведомство решило не штрафовать “отказчиков”, а сделать невозможной их работу по специальности. Оно намерено сделать обязательную трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации, без которой медики и фармацевты не имеют права на работу», — пишет издание.
Предложения Минздрава оформлены в виде поправок к закону «Об образовании».