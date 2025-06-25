«Ъ»: выпускникам-медикам могут запретить работать без стажа в госклиниках

«Ранее Минздрав хотел, чтобы выпускники вузов и колледжей минимум три года работали в государственных медучреждениях, а при отказе в двукратном размере возмещали бюджету затраты на образование. Теперь ведомство решило не штрафовать “отказчиков”, а сделать невозможной их работу по специальности. Оно намерено сделать обязательную трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации, без которой медики и фармацевты не имеют права на работу», — пишет издание.