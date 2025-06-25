Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто втыкает шприцы в девушек во Франции

Французская полиция разыскивает неизвестных, которые массово искололи девушек шприцами с неизвестным веществом. Об этом сообщает The Guardian.

Французская полиция разыскивает неизвестных, которые массово искололи девушек шприцами с неизвестным веществом. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что более 140 девушек обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что их укололи неизвестными шприцами на фестивалях. Отмечается, что случаи были зафиксированы по всей стране. Некоторые пострадавшие просто обнаружили укол, другим потребовалась госпитализация. Среди пострадавших преобладают девушки в возрасте от 14 до 20 лет.

Полицейские проанализировали записи с видеокамер и задержали двух подозреваемых, которые вскоре оказались на свободе: один из них был признан непригодным для содержания под стражей по состоянию здоровья, а в отношении второго не удалось собрать достаточную доказательную базу.

Французские СМИ не говорят напрямую о национальности преступников, но упоминают, что среди них могут встретиться нелегальные мигранты. Полиция считает, что некоторые злоумышленники могут быть несовершеннолетними, к ним власти проявляют чрезмерную мягкость, передает The Guardian.

Другой случай произошел в США: правоохранители в Чикаго разыскивают женщину, которая в День матери в местном парке Pleasant Run/Four Acres раздала четырем детям конфеты и тетрагидроканнабинолом — основным действующим веществом марихуаны.