Стало известно, кто втыкает шприцы в девушек во Франции

Сообщается, что более 140 девушек обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что их укололи неизвестными шприцами на фестивалях. Отмечается, что случаи были зафиксированы по всей стране. Некоторые пострадавшие просто обнаружили укол, другим потребовалась госпитализация. Среди пострадавших преобладают девушки в возрасте от 14 до 20 лет.