Ответ Лабубу: Сергей Жуков хочет запустить производство Бабайки

При этом игрушки Лабубу с лицами министра иностранных дел Сергея Лаврова, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной начали продавать на российских маркетплейсах. В свою очередь Песков признался, что взял бы пару игрушек Лабубу с собственным лицом.