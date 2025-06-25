Ответ Лабубу: Сергей Жуков хочет запустить производство Бабайки

Певец и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков хочет создать российский аналог игрушки Лабубу. Музыкант собирается запустить производство игрушек Бабайка и снять про них кино. Об этом в среду, 25 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— (Жуков — прим. «ВМ») планирует сделать Бабаек умными — на основе ИИ. Если все дела пойдут в гору, Жуков попробует создать киновселенную со своими игрушками, — говорится в публикации.
В Telegram-канале также добавили, что партнером Жукова по бизнесу станет режиссер Алексей Учитель.
При этом игрушки Лабубу с лицами министра иностранных дел Сергея Лаврова, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной начали продавать на российских маркетплейсах. В свою очередь Песков признался, что взял бы пару игрушек Лабубу с собственным лицом.
Лабубу — брелоки в виде монстриков с зубастой улыбкой и заячьими ушами. Портят ли они образ человека или все же являются стильным дополнением, «Вечерняя Москва» узнавала у стилиста.