С 1 июля безналичная оплата проезда в омском общественном транспорте станет выгоднее

На пленарном заседании горсовета 25 июня было принято решение скорректировать стоимость оплаты проезда с учетом текущей экономической ситуации. Рост цен на коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы, запчасти и общая инфляция стали основанием для изменения размера провозной платы. Теперь при оплате банковской картой, через приложение «Омка» или QR-код пассажиры будут платить на три рубля больше, а при расчете наличными — на пять рублей. Таким образом, разница между способами оплаты составит семь рублей вместо прежних пяти.
В настоящее время более 90% жителей города предпочитают современные формы оплаты проезда. Это решение направлено на стимулирование использования безналичных расчетов, что позволит сделать систему общественного транспорта более эффективной и менее зависимой от наличного денежного оборота.
По предварительным подсчетам, повышение провозной платы принесет дополнительный экономический эффект в размере 163,1 млн рублей до конца года. Из них 78,8 млн рублей помогут снизить нагрузку на бюджет, а еще 84,3 млн рублей поступят в доходную часть.
Муниципальный транспорт остается наиболее доступным вариантом передвижения для горожан. В то время как частные перевозчики, особенно работающие на нерегулируемых маршрутах, уже установили стоимость проезда на уровне 45 рублей, муниципальные троллейбусы, трамваи и автобусы продолжают предлагать более выгодные условия для пассажиров.
Таким образом, с 1 июля омичи, выбирающие безналичные способы оплаты, смогут существенно сэкономить на поездках, что делает общественный транспорт более доступным даже при повышении тарифа.