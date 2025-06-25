С 1 июля безналичная оплата проезда в омском общественном транспорте станет выгоднее

На пленарном заседании горсовета 25 июня было принято решение скорректировать стоимость оплаты проезда с учетом текущей экономической ситуации. Рост цен на коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы, запчасти и общая инфляция стали основанием для изменения размера провозной платы. Теперь при оплате банковской картой, через приложение «Омка» или QR-код пассажиры будут платить на три рубля больше, а при расчете наличными — на пять рублей. Таким образом, разница между способами оплаты составит семь рублей вместо прежних пяти.