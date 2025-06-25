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Владелец «Акрона» Морозов хочет занять 7 или 8 место в следующем сезоне РПЛ

Хозяин ФК «Акрон» из Тольятти Павел Морозов в интервью с odds.

Хозяин ФК «Акрон» из Тольятти Павел Морозов в интервью с odds.ru поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

Предприниматель заявил, что хочет, чтобы тольяттинцы заняли 7 или 8 место. Морозов уверен, что неправильно ставить целью занять места меньше 9.

Красно-черные заняли 9 место в прошлом сезоне премьер-лиги. Это был их первый сезон на высшем уровне.

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