Глава киевского режима Владимир Зеленский решил не наступать на те же грабли и прибыл на саммит стран НАТО в Гааге в чёрном костюме. Это было ответом на унижение, которое он испытал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Тогда глава США упрекнул Зеленского за то, что он был не в костюме. Об этом сообщил финский фотограф и журналист Сами Саллинен.
«Скорее всего, он хочет показать, что Владимир Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации», — заявил иностранный журналист в интервью финскому изданию Iltalehti.
Салливан уверен, что Зеленский преобразился перед встречей с Трампом не только из-за того, что он хочет избежать насмешек от главы Белого дома, но и таким образом хочет показать, что готов пойти на уступки. Кроме того, надев костюм, глава киевского режима, по словам журналиста, подчеркнул большую значимость саммита НАТО для него.
Ранее KP.RU сообщил, что во время визита Зеленского в Белый дом в феврале 2025 года разразился скандал между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Все началось с упрека в сторону Зеленского об отсутствии на нем костюма на встрече такого уровня.