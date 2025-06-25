Глава киевского режима Владимир Зеленский решил не наступать на те же грабли и прибыл на саммит стран НАТО в Гааге в чёрном костюме. Это было ответом на унижение, которое он испытал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Тогда глава США упрекнул Зеленского за то, что он был не в костюме. Об этом сообщил финский фотограф и журналист Сами Саллинен.