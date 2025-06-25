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Пугачева и Галкин* неожиданно уехали с Кипра

Российская певица Алла Пугачева неожиданно уехала с Кипра вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). Как сообщают журналисты, пара отправилась в путешествие по Европе.

Пару заметили на отдыхе в Европе.

Российская певица Алла Пугачева неожиданно уехала с Кипра вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). Как сообщают журналисты, пара отправилась в путешествие по Европе.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГалкин* срочно вылетел к Пугачевой на Кипр: как живут опальные артисты.

«Алла Борисовна отправилась с шоуменом в романтический вояж по Европе», — сообщает «Комсомольская правда». Также СМИ сообщило, что прямо сейчас супруги находятся в Италии и недавно посетили Рим.

Ранее Максим Галкин отпраздновал свой 49-й день рождения. Тогда он опубликовал фотографию в соцсетях, где запечатлен улыбающимся и жизнерадостным.

*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.