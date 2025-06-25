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В «ЗИМ Галерее» арт-критик проведёт экскурсию по выставке самарских художников

29 июня в 16:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+).

29 июня в 16:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+). Её проведёт арт-критик и куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин.

Экспозиция объединяет работы 17 самарских художников разных поколений. Центральный мотив — путь как метафора постепенных перемен и внутренних трансформаций. Выставка передаёт атмосферу странствий и сновидений.

Гостей ждёт рассказ о представленных произведениях, их авторах и роли локального современного искусства. Выставка проходит по адресу: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155. Вход свободный.

Ранее мы писали, что книжный фестиваль Ad Marginem «По краям» (16+) пройдёт в самарском Музее Модерна 28−29 июня.

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