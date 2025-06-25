Ученые выяснили, что ночные кошмары увеличивают риск преждевременной смерти втрое

Исследователи обнаружили тревожную взаимосвязь между регулярностью ночных кошмаров и повышенным риском раннего ухода из жизни. Выяснилось, что ночные кошмары увеличивают риск преждевременной смерти втрое. Соответствующее исследование было представлено на конгрессе Европейской академии неврологии 2025 года.
Руководитель проекта доктор Абидеми Отайку из британского Исследовательского института деменции и Имперского колледжа Лондона пояснил, что обследование охватывало 2429 детей в возрасте от 8 до 10 лет и 183 012 взрослых в возрасте от 26 до 86 лет из шести долгосрочных когорт.
Оказалось, что регулярные кошмары влияют не только на психологическое состояние, но и провоцируют физические изменения, способствующие ускоренному биологическому старению. Доктор Отайку подчеркнул, что влияние регулярных кошмаров оказалось даже сильнее, чем традиционные факторы риска, такие как курение, лишний вес, неправильное питание или недостаточная физическая активность.
Во время страшных снов организм вырабатывает гормон стресса кортизол, стимулирующий реакцию «бей или беги», что отрицательно сказывается на процессах восстановления и регенерации тканей тела, говорится в исследовании.
Ранее ученые назвали кошмары скрытым предвестником деменции. Об этом стало известно из исследования, в котором приняли участие 605 человек среднего возраста.