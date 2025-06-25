Ученые выяснили, что ночные кошмары увеличивают риск преждевременной смерти втрое

Руководитель проекта доктор Абидеми Отайку из британского Исследовательского института деменции и Имперского колледжа Лондона пояснил, что обследование охватывало 2429 детей в возрасте от 8 до 10 лет и 183 012 взрослых в возрасте от 26 до 86 лет из шести долгосрочных когорт.