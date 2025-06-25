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Богомаз: восстановление Брянской области оценивается в 40 млрд рублей

Программа по восстановлению региона уже разработана.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что комплексная программа восстановления региона после ущерба, нанесённого действиями Вооружённых сил Украины, оценивается в сумму около 40 млрд рублей. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил руководителям Белгородской, Курской и Брянской областей вместе с федеральными министерствами разработать меры по защите, восстановлению и развитию территорий.

«Сегодня эта программа у нас разработана, мы работаем постоянно плотно с федеральными министерствами, где согласовываем те или другие предложения, которые от нас исходят», — отметил Богомаз.

Он подчеркнул, что документ охватывает несколько направлений: обеспечение безопасности, компенсацию ущерба жителям, а также социально-экономическое развитие региона.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в рамках ПМЭФ рассказал, что восстановление мариупольского аэропорта начнётся сразу после того, как ситуация в регионе стабилизируется. Сам Мариуполь в будущем должен превратиться в важный транспортный узел, отметил глава региона.