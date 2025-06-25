Богомаз: восстановление Брянской области оценивается в 40 млрд рублей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что комплексная программа восстановления региона после ущерба, нанесённого действиями Вооружённых сил Украины, оценивается в сумму около 40 млрд рублей. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин поручил руководителям Белгородской, Курской и Брянской областей вместе с федеральными министерствами разработать меры по защите, восстановлению и развитию территорий.
«Сегодня эта программа у нас разработана, мы работаем постоянно плотно с федеральными министерствами, где согласовываем те или другие предложения, которые от нас исходят», — отметил Богомаз.
Он подчеркнул, что документ охватывает несколько направлений: обеспечение безопасности, компенсацию ущерба жителям, а также социально-экономическое развитие региона.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в рамках ПМЭФ рассказал, что восстановление мариупольского аэропорта начнётся сразу после того, как ситуация в регионе стабилизируется. Сам Мариуполь в будущем должен превратиться в важный транспортный узел, отметил глава региона.