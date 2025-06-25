Умер Бобби Шерман — известный американский певец и актёр, ставший подростковым кумиром 1960−1970-х годов благодаря хитам в стиле бабблгам-поп. О его смерти сообщила супруга артиста Брижит Публон.
Шерман ушел из жизни в возрасте 81 года, держа жену за руку. В начале этого года стало известно, что музыкант боролся с раком четвертой стадии.
Его карьера взлетела благодаря участию в рок-н-ролльном шоу ABC «Shindig!» в середине 1960-х. Артист стал постоянным героем обложек молодежных журналов Tiger Beat и Sixteen. Его образ с модной прической и ошейником украшал ланч-боксы, коробки с хлопьями и плакаты в спальнях поклонников. TV Guide включил его в список 25 величайших подростковых идолов.
Шерман выпустил четыре хита, вошедших в топ-10 Billboard Hot 100. Шесть его альбомов попали в чарт Billboard 200, причем пластинка «Here Comes Bobby» провела там 48 недель.
Ранее стало известно о смерти трубача и джазмена Юрия Парфенова, игравшего в группе «АукцЫон». Об этом сообщил лидер коллектива Олег Гаркуша, писал сайт Daily Storm.