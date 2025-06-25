Умер Бобби Шерман, известный американский певец и актёр

Его карьера взлетела благодаря участию в рок-н-ролльном шоу ABC «Shindig!» в середине 1960-х. Артист стал постоянным героем обложек молодежных журналов Tiger Beat и Sixteen. Его образ с модной прической и ошейником украшал ланч-боксы, коробки с хлопьями и плакаты в спальнях поклонников. TV Guide включил его в список 25 величайших подростковых идолов.