Владелец тольяттинского «Акрона» Морозов: футбол в России не окупается

Владелец футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов поделился с odds.ru своим видением развития частного футбола в России.
По словам Морозова, владеть футбольным клубом очень нервно, но в процессе можно получить много разных эмоций.
Также, бизнесмен отметил, что на данный момент футбол в РФ никак не окупается и еще не скоро к этому приблизится. Тем не менее, Морозов выразил надежду, что в будущем российский футбол сможет заключать более выгодные спонсорские контракты и получать больше денег от трансляций.
Недавно форвард Артем Дзюба рассказал о том, когда может закончить карьеру.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.