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Владелец тольяттинского «Акрона» Морозов: футбол в России не окупается

Владелец футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов поделился с odds.

Владелец футбольного клуба «Акрон» Павел Морозов поделился с odds.ru своим видением развития частного футбола в России.

По словам Морозова, владеть футбольным клубом очень нервно, но в процессе можно получить много разных эмоций.

Также, бизнесмен отметил, что на данный момент футбол в РФ никак не окупается и еще не скоро к этому приблизится. Тем не менее, Морозов выразил надежду, что в будущем российский футбол сможет заключать более выгодные спонсорские контракты и получать больше денег от трансляций.

Недавно форвард Артем Дзюба рассказал о том, когда может закончить карьеру.

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