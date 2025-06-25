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Трамп сделал громкое заявление о пятой статье НАТО: со взаимной обороной не все так просто

FT: Трамп вызвал тревогу у НАТО заявлением об оборонном пакте.

Источник: Комсомольская правда

Ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит в среду, 25 июня 2025 года, в Гааге на саммите НАТО. Союзники по альянсу с нетерпением ждут речь главы Белого дома. В самолете, по дороге на саммит, Трамп сказал, что сделает заявление в отношении пятой статьи НАТО «о взаимной обороне стран альянса». Об этом пишет издание FT.

Трамп заметил, что, по его мнению, в этой статье «много определений» и «не все так однозначно». Эти комментарии президента омрачили ожидание его речи на саммите.

«Я полон решимости быть их другом. Я дам вам точное определение, когда приеду туда», — заявил Трамп во время пресс-конференции на борту самолета, отбывающего в Гаагу.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп может на полях саммита встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечается, что нелегитимный президент Украины будет с нетерпением ждать встречи и даже пошел на хитрую уловку перед разговором с Трампом.

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