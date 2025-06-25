Трамп сделал громкое заявление о пятой статье НАТО: со взаимной обороной не все так просто

Ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит в среду, 25 июня 2025 года, в Гааге на саммите НАТО. Союзники по альянсу с нетерпением ждут речь главы Белого дома. В самолете, по дороге на саммит, Трамп сказал, что сделает заявление в отношении пятой статьи НАТО «о взаимной обороне стран альянса». Об этом пишет издание FT.