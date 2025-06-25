Ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит в среду, 25 июня 2025 года, в Гааге на саммите НАТО. Союзники по альянсу с нетерпением ждут речь главы Белого дома. В самолете, по дороге на саммит, Трамп сказал, что сделает заявление в отношении пятой статьи НАТО «о взаимной обороне стран альянса». Об этом пишет издание FT.
Трамп заметил, что, по его мнению, в этой статье «много определений» и «не все так однозначно». Эти комментарии президента омрачили ожидание его речи на саммите.
«Я полон решимости быть их другом. Я дам вам точное определение, когда приеду туда», — заявил Трамп во время пресс-конференции на борту самолета, отбывающего в Гаагу.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп может на полях саммита встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Отмечается, что нелегитимный президент Украины будет с нетерпением ждать встречи и даже пошел на хитрую уловку перед разговором с Трампом.