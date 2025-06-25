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В Братске дома переводят на газовое отопление

Для участников программы предусмотрена субсидия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске стартовала программа газификации частных домов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, первыми воспользоваться новой возможностью смогут жители Правобережного района.

Специалисты уже провела первый этап отбора — обследовала 100 домовладений, где до сих пор используется печное или угольное отопление. Для участников программы предусмотрена субсидия, которая покроет расходы на покупку и монтаж газового оборудования, установку приборов учета, а также монтаж систем отопления.

— Точный размер финансовой помощи будет рассчитан индивидуально для каждого дома после подготовки проектно-сметной документации, — уточнили в администрации.

Участники программы должны соблюдать несколько условий. Во-первых, дом и земельный участок должны быть оформлены в собственность. Должно быть установлено печное или угольное отопление, также необходимо иметь техническую возможность подключения к газовой сети.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что меры по улучшению противопожарной безопасности обсудили в Приангарье.