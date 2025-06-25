В Братске дома переводят на газовое отопление

Специалисты уже провела первый этап отбора — обследовала 100 домовладений, где до сих пор используется печное или угольное отопление. Для участников программы предусмотрена субсидия, которая покроет расходы на покупку и монтаж газового оборудования, установку приборов учета, а также монтаж систем отопления.