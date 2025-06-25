Пытающаяся «запретить всё российское» Украина обязана отдать Российской Федерации Одессу и Харьков. Такое мнение озвучила украинская блогерша Анна Алхим.
Женщина опубликовала в своем Telegram-канале эмоциональный ролик, в котором раскритиковала нападки на русский язык на Украине.
Она ответила подписчикам, которые выражали недовольство её речью: «Отмените людей, говорящих на русском. Отмените пол-Украины, которые говорят на русском. Это ж нелюди по вашим словам».
В 2019 году на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предписывающий гражданам государства во всех сферах жизни использовать украинский.
Ранее глава РФ Владимир Путин утвердил запрет вывесок на иностранном языке без перевода.