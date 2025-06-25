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Twitch собирается уйти из России

Стриминговая платформа Twitch может полностью прекратить работу на территории РФ. Некоторые российские пользователи уже не могут смотреть или вести трансляции в высоком разрешении FullHD и 4K. Платформа поступала аналогичным образом перед уходом из других стран.

Стриминговая платформа Twitch может полностью прекратить работу на территории РФ. Некоторые российские пользователи уже не могут смотреть или вести трансляции в высоком разрешении FullHD и 4K. Платформа поступала аналогичным образом перед уходом из других стран.

При этом сами представители площадки сослались на нецелесообразность коммерческой поддержки региона.

— Twitch может покинуть Россию официально. В качестве примера подобного ухода специалист напомнил, что по аналогичному сценарию платформа ушла из Южной Кореи в феврале 2024 года, — цитирует IT-обозревателя Сергея Поморцева «Известия».

12 июня массовый сбой произошел в работе платформ YouTube и Twitch, а также Spotify и сервисов Google. При этом преимущественно жалобы поступали из Нидерландов, Германии и России.

В марте Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу Twitch на 13 миллионов рублей, а платформу для онлайн-конференций Zoom на 15 миллионов рублей. Оба сервиса были признаны виновными по статье о нарушении законодательства РФ в области персональных данных.