Twitch собирается уйти из России

В марте Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу Twitch на 13 миллионов рублей, а платформу для онлайн-конференций Zoom на 15 миллионов рублей. Оба сервиса были признаны виновными по статье о нарушении законодательства РФ в области персональных данных.