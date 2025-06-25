— Солдаты очень хотят освободить свою родину и пойти против режима (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского. Людям не нравится, что творится в нашей любимой стране. Людей хватают на улицах, насильно мобилизуют. Цены на все растут. К людям плохое отношение. Люди восстают против режима, — цитирует военного РИА Новости.