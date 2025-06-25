Два новых подразделения из бывших украинских бойцов, перешедших на сторону России, создали в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный из отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».
По словам бойца, отряд был создан недавно. «Щука» воевал в Запорожской области и попал в подразделение Мартына Пушкаря.
Также военный из отряда Александра Матросова с позывным «Череп» сообщил, что отряд состоит из жителей Днепропетровской области, которые намерены бороться с киевским режимом.
— Солдаты очень хотят освободить свою родину и пойти против режима (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского. Людям не нравится, что творится в нашей любимой стране. Людей хватают на улицах, насильно мобилизуют. Цены на все растут. К людям плохое отношение. Люди восстают против режима, — цитирует военного РИА Новости.
Недавно Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по местам их запуска и хранения.
Ранее стало известно, что семья в Донецкой Народной Республике несколько месяцев прятала заблудившегося раненого бойца ВС РФ от украинских солдат. При этом в одном из соседних домов жили бойцы Вооруженных сил Украины, которые иногда даже заходили к соседям.