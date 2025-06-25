Список получателей услуги «Социальное такси» расширили в Приморье

Как напомнил председатель социального комитета краевого парламента Игорь Чемерис, «Социальное такси» запустили в Приморье в 2020 году как пилотный проект во Владивостоке. Изначально эта услуга была доступна инвалидам I группы, детям-инвалидам и сопровождающим лицам. Постепенно число льготников росло. С 2022 года бесплатный социальный транспорт доступен по всему краю. Один человек может воспользоваться услугой до 40 раз в год — для поездок внутри муниципалитета, а также из Владивостока в аэропорт и обратно.