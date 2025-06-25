Список получателей услуги «Социальное такси» расширили в Приморье

Как сообщил председатель Законодательного Собрания Антон Волошко, депутаты продолжают системно расширять меры поддержки для тех, кто защищает страну. «Из заседания в заседание мы взаимодействуем с правительством региона и дополняем перечень льгот. Работа продолжается. Благодарю коллег и исполнительную власть за планомерный подход к этому важному делу», — отметил он.
Принятый закон расширяет список получателей услуги «Социальное такси». Теперь воспользоваться этим видом социальной поддержки смогут не только инвалиды Великой Отечественной войны, но и участники специальной военной операции, которые получили ранения, травмы или контузии во время боевых действий и проходят лечение в Приморье. Право на бесплатные поездки получат также жители края, ставшие инвалидами II группы вследствие ранений при выполнении задач СВО, отражении вооруженного вторжения или в ходе провокаций.
На финансирование нововведения из краевого бюджета потребуется дополнительно около 10,8 миллионов рублей.
Как напомнил председатель социального комитета краевого парламента Игорь Чемерис, «Социальное такси» запустили в Приморье в 2020 году как пилотный проект во Владивостоке. Изначально эта услуга была доступна инвалидам I группы, детям-инвалидам и сопровождающим лицам. Постепенно число льготников росло. С 2022 года бесплатный социальный транспорт доступен по всему краю. Один человек может воспользоваться услугой до 40 раз в год — для поездок внутри муниципалитета, а также из Владивостока в аэропорт и обратно.