В центре Москвы ограничат движение из-за выпускного бала

Под запрет попадет проезд по улице Ильинке от Старой площади до Красной площади, а также участок от Ильинки до Варварки возле дома 5 на Красной площади. Дополнительно с полуночи 28 июня запретят парковку на части Ильинки от Новой площади до Красной площади.