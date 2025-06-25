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В центре Москвы ограничат движение из-за выпускного бала

В центре Москвы временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Всероссийского бала выпускников.

В центре Москвы временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Всероссийского бала выпускников. Согласно информации на портале мэрии, ограничения будут действовать с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня.

Под запрет попадет проезд по улице Ильинке от Старой площади до Красной площади, а также участок от Ильинки до Варварки возле дома 5 на Красной площади. Дополнительно с полуночи 28 июня запретят парковку на части Ильинки от Новой площади до Красной площади.

В день мероприятия с 15:00 до 19:30 перекроют крайнюю правую полосу на Моховой улице. Власти призывают водителей заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что на трассе в Тверской области произошло смертельное ДТП с грузовиками.